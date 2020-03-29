Через коронавірус Кліпперс втратить понад 10 млн доларів

Клуб збираються економити

Перерва сезону НБА через коронавірус коштуватиме Лос-Анджелес Кліпперс мінімум $ 10 млн доларів.

Про це повідомив власник клубу Стів Балмер в інтерв'ю Bloomberg.

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За словами Балмера, до кінця року сума збитків може бути навіть більше $ 10 млн. Тому в клубі збираються трохи економити.

Балмер - колишній генеральний директор Майкрософт, стан якого у 2020 році оцінюється в $ 41,2 млрд. У 2014-му бізнесмен купив Кліпперс за $ 2 млрд.