Мати зірки НБА знаходиться в комі, у неї виявили коронавірус

Трагедія в родині зіркового спортсмена

Джерело - Чемпіон.

У матері центрового Міннесоти Карл-Ентоні Таунса діагностували коронавірус і вона перебуває в комі.

Про це баскетболіст заявив в Instagram.

"Ділюся цією історією в надії на те, що всі залишаться вдома. Спасибі лікарям, які допомагають моїй мамі. Ви всі справжні герої! Молюся за всіх нас в цей важкий час", - сказав Таунс.

Раніше, перший гей в НБА захворів коронавірусом.

Нагадаємо, НБА ризикує втратити 1 млрд доларів через коронавірус.