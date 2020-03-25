Мати зірки НБА знаходиться в комі, у неї виявили коронавірус

Джерело - Чемпіон.
У матері центрового Міннесоти Карл-Ентоні Таунса діагностували коронавірус і вона перебуває в комі.
Про це баскетболіст заявив в Instagram.
"Ділюся цією історією в надії на те, що всі залишаться вдома. Спасибі лікарям, які допомагають моїй мамі. Ви всі справжні герої! Молюся за всіх нас в цей важкий час", - сказав Таунс.
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Sharing my story in the hopes that everyone stays at home! We need more equipment and we need to help those medical personnel on the front lines. Thank you to the medical staff who are helping my mom. You are all the true heroes! Praying for all of us at this difficult time.
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