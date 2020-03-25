 Мати зірки НБА знаходиться в комі, у неї виявили коронавірус | Баскетбол | Champion.com.ua
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Мати зірки НБА знаходиться в комі, у неї виявили коронавірус

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Трагедія в родині зіркового спортсмена
Мати зірки НБА знаходиться в комі, у неї виявили коронавірус
#НБА, #коронавірус

Джерело - Чемпіон.

У матері центрового Міннесоти Карл-Ентоні Таунса діагностували коронавірус і вона перебуває в комі.

Про це баскетболіст заявив в Instagram.

"Ділюся цією історією в надії на те, що всі залишаться вдома. Спасибі лікарям, які допомагають моїй мамі. Ви всі справжні герої! Молюся за всіх нас в цей важкий час", - сказав Таунс.

Раніше, перший гей в НБА захворів коронавірусом.

Нагадаємо, НБА ризикує втратити 1 млрд доларів через коронавірус.

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