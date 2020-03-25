Клуб НБА серйозно зменшив зарплату співробітникам

Обмеження набрати чинності з 15 квітня

Філадельфія ввела тимчасове зниження заробітної плати в розмірі 20% для працівників клубу, які отримують понад 50 000 доларів.

Про це повідомляє New York Times.

Обмеження набрати чинності з 15 квітня і буде діяти до кінця червня.

Працівники на контрактах, наприклад співробітники тренерського штабу і фронт-офісу Сіксерс, також були запрошені до участі в програмі, але не можуть бути примушені до неї. Повідомляється, що генеральний менеджер Філадельфіі Елтон Бренд погодився брати участь в програмі з урізання зарплати, хоча не був зобов'язаний цього робити.

Нагадаємо, НБА ризикує втратити 1 млрд доларів через коронавірус.