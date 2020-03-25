Гравець збірної України залишив розташування іспанського клубу

Бобров залишив Фуенлабрада

Іспанська Фуенлабрада підготувала спеціальні тимчасові правила, які торкнуться гравців і тренерського штабу першої команди через припинення сезону в зв'язку епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє larazon.es.

Клуб дозволив іноземним гравцям виїхати в рідні країни, щоб бути зі своїми сім'ями. Американці Карвел Андерсон, Ентоні Браун і Джером Рендл, бельгієць П'єр Жилле і українець В'ячеслав Бобров вже покинули розташування Фуенлабрада.

Після 23 турів в Лізі АСВ Фуенлабрада займає передостаннє 17-е місце в таблиці з 5 перемогами і 17 поразками. Бобров взяв участь в 21 матчі регулярного чемпіонату, в якому в середньому 7.1 очка та робив 3.2 підбору в середньому за гру.

Нагадаємо, НБА ризикує втратити 1 млрд доларів через коронавірус.