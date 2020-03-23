Визначено найкращого центрового сезону у Суперлізі

Маєрс є найкращим центровим сезону

Джерело - ФБУ.

Приз найкращому центровому сезону в українській баскетбольній Суперлізі отримає американський легіонер Прометея Майкл Маєрс.

Про це повідомляє ФБУ.

Бігмен дебютанта елітного дивізіону був одним з найбільш домінуючих гравців чемпіонату: в 24 матчах регулярки Маєрс набирав 15.5 очка, робив 8.5 підбирання, 2.0 передачі та 1.6 перехоплення. Рейтинг ефективності Маєрса склав 18.2 бали — це найкращий показник у складі Прометея. Також Маєрс став найкращим підбираючим гравцем чемпіонату.

Топовий індивідуальний перфоманс сезону Маєрс продемонстрував у виїзному матчі проти Хіміка (93:84), набравши 24 очка (10/11 двоочкових, 4/6 штрафних) та зібравши 15 підбирань (РЕ 40).

Нагадаємо, Михайлюк здав тест на коронавірус.

Раніше, назвали варіанти відновлення регулярного чемпіонату НБА.