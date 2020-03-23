Італійський клуб відновив тренування в епіцентрі пандемії коронавірусу

Віртус розпочав підготовку

Італійський Віртус з Болоньї відновив тренування в надзвичайних умовах.

Про це повідомляють місцеві баскетбольні оглядачі.

До тренувального залу команди одночасно можуть заходити не більше двох осіб. Один з них може займатися на майданчику, інший - у тренажерному залі. Переодягатися обов’язково в різних роздягальнях. Двері до тренувального залу баскетболістам відчиняє спеціальна окрема особа з персоналу клубу. Упродовж дня усі приміщення обов’язково обробляються спеціальними засобами. Також після кожного заняття обробляються м’ячі та інший еквіпмент.

Клуб також затвердив особливий перелік місцевих ресторанів, де баскетболісти можуть безпечно замовляти харчування.

Наразі Італія залишається однією з найураженішою коронавірусом країн у світі.

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