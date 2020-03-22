У Барселоні Пустового розглядають можливість скорочення зарплат

Українець у каталонському клубі виступає з 2018 року

Джерело - ФБУ.

Керівництво Барселони розглядає можливість суттєвого скорочення видатків через спричинену пандемією коронавірусу фінансову кризу.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За планом антикризових заходів клуб розгляне можливість суттєвого скорочення зарплат у головних футбольній та баскетбольній командах/

Остаточного рішення в клубі ще не затвердили. Однак гравці вже звернулися до своїх агентів та адвокатів для з’ясування юридичних підстав на скорочення заробітку.

Нагадаємо, за основну команду баскетбольної Барселони з 2018 року виступає центровий збірної України Артем Пустовий.

На момент зупинки чемпіонату Іспанії Барселона очолювала турнірну таблицю – 19 перемог у 23-х поєдинках.

Нагадаємо, Михайлюк здав тест на коронавірус.

Раніше, назвали варіанти відновлення регулярного чемпіонату НБА.