Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс хоче завершити кар’єру в нинішньому клубі.

Про це він розповів в Instagram.

"Друзі. Я продовжую грати і відчуваю себе відмінно. Мене все влаштовує на поточний момент. Завжди виникають різні варіанти.

Але я скажу одну річ. Хочу закінчити свою кар'єру в Лейкерс, адже тут мені дуже комфортно. Буду відданий своєму клубу", - розповів Джеймс.