Джерело - isport.uа.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс хоче завершити кар’єру в нинішньому клубі.
Про це він розповів в Instagram.
"Друзі. Я продовжую грати і відчуваю себе відмінно. Мене все влаштовує на поточний момент. Завжди виникають різні варіанти.
Але я скажу одну річ. Хочу закінчити свою кар'єру в Лейкерс, адже тут мені дуже комфортно. Буду відданий своєму клубу", - розповів Джеймс.
Нагадаємо, Михайлюк здав тест на коронавірус.
Раніше, назвали варіанти відновлення регулярного чемпіонату.