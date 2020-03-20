У продаж надійшла біографічна книга Медведенка

Книга коштує 195 гривень

Джерело - Sport Arena.

У продаж надійшла біографічна книга відомого українського баскетболіста Станіслава Медведенка "Від дірявих кедів до мільйонів доларів. Неймовірна історія Слави Медведенка".

Про це повідомляє Sport Arena.

Автором книги став український спортивний журналіст Максим Гайовий, а у видавництві Наш формат її можна купити за 195 гривень.

"Вам буде що почитати вдома в період карантину", - заявив Медведенко.

Медведенко - дворазовий чемпіон НБА (2001, 2002) у складі Лос-Анджелес Лейкерс, колишній гравець Атланта Хокс, Будівельника та БК Київ.

Раніше, помер екс-голова ФІБА Станкович.