Захисник МБК Миколаїв став найкращим скорером Суперліги

Джерело - ФБУ.
Захисник МБК Миколаїв Квентін Петерсон став найкращим бомбардиром Суперліги.
Про це повідомляє ФБУ.
Він отримає приз найкращому скореру Суперліги Олександра Сальникова.
Петерсон приєднався до Миколаєва в кінці листопада і встиг до кінця сезону набрати 531 очко. Найближчий переслідувач миколаївця запорожець Брендон Рендольф набрав 494 очки. Показник середньої результативності Петерсона також вражає - 29,5 очок за гру, результат одесита Брюса Мессі, який став другим, 20,4 очка за гру.
Раніше, Дніпро оголошений чемпіоном української Суперліги.