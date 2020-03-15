Захисник МБК Миколаїв став найкращим скорером Суперліги

Американець отримає приз Олександра Сальникова

Джерело - ФБУ.

Захисник МБК Миколаїв Квентін Петерсон став найкращим бомбардиром Суперліги.

Про це повідомляє ФБУ.

Він отримає приз найкращому скореру Суперліги Олександра Сальникова.

Петерсон приєднався до Миколаєва в кінці листопада і встиг до кінця сезону набрати 531 очко. Найближчий переслідувач миколаївця запорожець Брендон Рендольф набрав 494 очки. Показник середньої результативності Петерсона також вражає - 29,5 очок за гру, результат одесита Брюса Мессі, який став другим, 20,4 очка за гру.

Раніше, Дніпро оголошений чемпіоном української Суперліги.