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16 очок Михайлюка не допомогли Детройту переграти Філадельфію. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:55 358 0
У НБА зіграно 4 матчі
16 очок Михайлюка не допомогли Детройту переграти Філадельфію. Результати матчів НБА
#НБА, #Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Відбулися лише чотири з шести запланованих матчів. Інші два матчі були перенесені через коронавірус. Пізніше з цієї причини НБА призупинила сезон.

Українець Михайлюк у складі Детройта в матчі з Філадельфією набрав 16 очок. Та все ж його команда програла.

НБА. Регулярний чемпіонат
12 березня

Філадельфія - Детройт 124:106 (34:29, 36:26, 29:29, 25:22)

Атланта - Нью-Йорк 131:136 OT (24:33, 26:34, 28:29, 40:22, 13:18)

Маямі - Шарлотт 98:109 (40:22, 11:37, 26:28, 21:22)

Даллас - Денвер 113:97 (33:29, 24:21, 27:35, 29:12)

Нагадаємо, Орландо переміг Мемфіс.

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