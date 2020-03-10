Розігруючий Атланти підкорив чергове досягнення у НБА

Неймовірний матч був у виконанні 21-річного американця Янга

У сьогоднішньому матчі регулярного чемпіонату проти Шарлотта (143:138 OТ) Янг набрав 31 очко і зробив 16 асистів.

Про це повідомляє прес-служба НБА.

Баскетболіст провів вже четвертий матч з такими показниками (30+ очок і 15+ передач) за перші два сезони в лізі і обійшов членів Залу слави Меджік Джонсон і Айзейю Томаса.

Відзначимо, що в історії НБА більше таких матчів провів Нейт Арчібальд (5) і Оскар Робертсон (17).

21-річний Янг в поточному сезоні провів 59 матчів за Хокс. В середньому гравець набирає 29,4 очка, 4,3 підбору і 9,3 асист.