 Орландо переграв Х'юстон, перемоги Брукліна та Індіани. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Орландо переграв Х'юстон, перемоги Брукліна та Індіани. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:10 197 0
У НБА було зіграно 11 матчів
Орландо переграв Х'юстон, перемоги Брукліна та Індіани. Результати матчів НБА
#НБА, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
9 березня

Кліпперс - Лейкерс 103:112 (25:27, 28:22, 28:36, 22:27)

Міннесота - Новий Орлеан 107:120 (29:36, 34:35, 21:27, 23:22)

Фінікс - Мілуокі 140:131 (47:28, 30:31, 25:32, 38:40)

Бостон - Оклахома-Сіті 104:105 (26:29, 37:23, 21:31, 20:22)

Бруклін - Чикаго 110:107 (22:23, 36:27, 19:20, 33:37)

Х'юстон - Орландо 106:126 (24:34, 22:37, 30:34, 30:21)

Даллас - Індіана 109:112 (26:31, 26:24, 32:31, 25:26)

Вашингтон - Маямі 89:100 (23:29, 31:28, 18:15, 17:28)

Нью-Йорк - Детройт 96:84 (27:22, 22:25, 23:24, 24:13)

Клівленд - Сан-Антоніо 132:129 OT (35:18, 25:32, 27:41, 31:27, 14:11)

Сакраменто - Торонто 113:118 (22:22, 28:29, 24:27, 39:40)

Раніше, Сакраменто з Ленем поступилося Філадельфії.

Також, Торонто гарантував собі місце у плей-оф НБА.

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