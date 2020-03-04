Київ-Баскет вдома програв турецькому клубу у Кубку Європи ФІБА

Гості святкували перемогу з перевагою у 18 очок

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА Київ-Баскет приймав турецький Пінар Каршияка.

Після рівної гри у першій чверті кияни слабко зіграли у другій - програли 9 очок, що суттєво вплинуло на підсумковий рахунок зустрічі. Далі знову була рівна третя чверть. А от на стартових хвилинах четвертої чверті гості здійснили ривок 9:0. Далі гості довели матч до перемоги з переконливим рахунком - 89:71.

Матч-відповідь відбудеться 11 березня.

Кубок Європи ФІБА

Чвертьфінал, перший матч

4 березня

Київ-Баскет (Україна) - Пінар Каршияка (Туреччина) 71:89 (21:20, 19:28, 20:19, 11:22)

Нагадаємо, Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.