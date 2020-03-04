Відкрите тренування збірної УКраїни переноситься до ПС Венето

Тренування заплановане на завтра на 13:30

Джерело - ФБУ.

Відкрите тренування жіночої збірної з баскетболу 3х3, яке заплановане на завтра на 13:30, переноситься з МТА до ПС Венето (м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 11-в).

Про це повідомляє ФБУ.

Рішення було прийнято з огляду перенесення Олімпійського кваліфікаційного турніру для збірних 3х3 на невизначений термін і у невизначене місце. Турнір мав відбутися у другій половині березня у Бангалорі. Отже, збірній України доведеться коригувати свій графік підготовки. Завершення зборів національна команда проведе у ПС Венето. Тож чекаємо представників медіа у четвер (5 березня) о 13:30.

Нагадаємо, Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.

Також, Одеса у кінцівці матчу вирвала перемогу у Харківських Соколів у Суперлізі.