 Відкрите тренування збірної УКраїни переноситься до ПС Венето | Баскетбол | Champion.com.ua
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Відкрите тренування збірної УКраїни переноситься до ПС Венето

Сьогодні 16:46 191 0
Тренування заплановане на завтра на 13:30
Відкрите тренування збірної УКраїни переноситься до ПС Венето
#Україна

Джерело - ФБУ.

Відкрите тренування жіночої збірної з баскетболу 3х3, яке заплановане на завтра на 13:30, переноситься з МТА до ПС Венето (м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 11-в).

Про це повідомляє ФБУ.

Рішення було прийнято з огляду перенесення Олімпійського кваліфікаційного турніру для збірних 3х3 на невизначений термін і у невизначене місце. Турнір мав відбутися у другій половині березня у Бангалорі. Отже, збірній України доведеться коригувати свій графік підготовки. Завершення зборів національна команда проведе у ПС Венето. Тож чекаємо представників медіа у четвер (5 березня) о 13:30.

Нагадаємо, Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.

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