Київ-Баскет кличе вболівальників на матч проти турецького гранда

Джерело - Чемпіон.

4 березня в столичному Палаці спорту представник Суперліги Паріматч Київ-Баскет зіграє з турецькою командою Пінар Каршіяка. Ця зустріч відбудеться в рамках чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА. Нагадаємо, що Київ-Баскет залишився єдиним представником України в єврокубках

У тому, що на майданчику буде спекотно можна не сумніватися. Разом з турецькою командою прилетять близько 150 фанатів. Також активно купують квитки і турки, які проживають в столиці України. Так що підтримка гостям забезпечена і вболівальникам Київ-Баскет ще доведеться постаратися, щоб перекричати турецьких візаві. Що стосується баскетболістів, то вони вже показали, що заряджені перемагати. Після фінальної сирени недавнього матчу Київ-Баскет – Запоріжжя (95:85) форвард киян Сергій Павлов і захисник гостей Лью Столлворт влаштували бійку. Втім, будемо сподіватися, що в єврокубковій грі обійдеться без таких емоцій.

"Нам потрібна підтримка наших уболівальників на цій грі. Турки викупили половину залу, але друга половина повинна бути нашою. Наші фанати повинні бути агресивними та гучними, а не як в церкві. Не кожен день в Україні гостює одна з топових команд Туреччини", – сказав головний тренер БК Київ-Баскет Айнарс Багатскіс.

Додамо, що матч-відповідь відбудеться в Ізмірі 11 березня.