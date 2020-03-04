Сакраменто з Ленем обіграв Вашингтон, Бруклін вирвав перемогу у Бостона. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 8 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український центровий Сакраменто Олексій Лень у матчі проти Вашингтона зіграв менш як 15 хвилин, протягом яких набрав 12 очок, здійснив 6 підбирань і один блок-шот.

НБА. Регулярний чемпіонат

4 березня

Шарлотт - Сан-Антоніо 103:104 (36:19, 22:30, 18:28, 27:27)

Бостон - Бруклін Нетс 120:129 ОТ (33:28, 23:15, 28:24, 34:51, 2:11)

Новий Орлеан - Міннесота 134:139 (31:28, 37:44, 43:37, 23:30)

Оклахома - Лос-Анджелес Кліпперс 94:109 (27:38, 20:21, 23:30, 24:20)

Денвер - Голден Стейт 100:116 (25:26, 33:23, 23:33, 19:34)

Фінікс - Торонто 114:123 (39:30, 29:31, 18:26, 28:36)

Лос-Анджелес Лейкерс - Філадельфія 120:107 (28:35, 37:19, 31:26, 24:27)

Сакраменто - Вашингтон 133:126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31)

Раніше, Нью-Йорк обіграв Х'юстон.

Нагадаємо, Детройт поступився Сакраменто.