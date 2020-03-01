Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
1 березня
Нью-Йорк - Чикаго 125:115 (31:25, 35:28, 23:33 36:29)
Атланта - Портленд 129:117 (23:28, 40:28, 44:34, 22:27)
Майамі - Бруклін 116:113 (24:27, 33:22, 34:31, 25:33)
Мемфіс - Лейкерс 105:88 (29:25, 29:21, 28:20, 19:22)
Клівленд - Індіана 104:113 (31:30, 27:26, 28:30, 18:27)
Сан-Антоніо - Орландо 114:113 (38:27, 23:26, 24:28, 29:32)
Бостон - Х'юстон 110:111 OT (28:19, 28:26, 22:36 26:23, 6:7)
Фінікс - Голден Стейт 99:115 (41:28, 24:33, 16:31, 18:23)