Детройт з Михайлюком поступився Денверу, Мілуокі обіграв Торонто. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 7 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк у матчі проти Денвере зіграв 17 хвилин, за які він встиг заробити 6 очок і здійснити одну передачу. Він реалізував 2 з 6 кидка з гри.

НБА. Регулярний чемпіонат

26 лютого

Денвер - Детройт 115:98 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26)

Індіана - Шарлотт 119:80 (35:25, 34:19, 25:11, 25:25)

Торонто - Мілуокі 97:108 (27:25, 25:25, 19:34, 26:24)

Чикаго - Оклахома 122:124 (28:36, 27:36, 38:19, 29:33)

Лос-Анджелес Лейкерс – Новий Орлеан 118:109 (30:26, 34:32, 24:28, 30:23)

Портленд - Бостон 106:118 (24:28, 24:28, 22:29, 36:33)

Голден Стейт - Сакраменто 94:112 (22:33, 21:22, 30:26, 21:31)

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі попрощалися з Кобі Браянтом.