 Торонто обіграв Сан-Антоніо, перемоги Лейкерс та Далласа. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Торонто обіграв Сан-Антоніо, перемоги Лейкерс та Далласа. Результати матчів НБА

Сьогодні 11:55 202 0
У НБА було зіграно 9 матчів
Торонто обіграв Сан-Антоніо, перемоги Лейкерс та Далласа. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

22 лютого

Вашингтон - Клівленд 108:113 (41:32, 25:29, 21:20, 21:32)

Орландо - Даллас 106:122 (18:34, 34:30, 32:27, 22:31)

Нью-Йорк Нікс - Індіана 98:106 (20:15, 24:36, 21:29, 33:26)

Торонто - Фінікс 118:101 (31:23, 36:20, 26:35, 25:23)

Міннесота - Бостон 117:127 (20:24, 33:37, 35:34, 29:32)

Оклахома - Денвер 113:101 (27:17, 21:31, 30:29, 35:24)

Юта - Сан-Антоніо 104:113 (21:27, 25:38, 29:28, 29:20)

Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфіс 117:105 (28:22, 32:19, 24:36, 33:28)

Портленд – Новий Орлеан 115:128 (35:40, 28:33, 20:29, 32:26)

Нагадаємо, команда Леброна виграла Матч всіх зірок НБА.

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