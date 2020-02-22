Торонто обіграв Сан-Антоніо, перемоги Лейкерс та Далласа. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
22 лютого
Вашингтон - Клівленд 108:113 (41:32, 25:29, 21:20, 21:32)
Орландо - Даллас 106:122 (18:34, 34:30, 32:27, 22:31)
Нью-Йорк Нікс - Індіана 98:106 (20:15, 24:36, 21:29, 33:26)
Торонто - Фінікс 118:101 (31:23, 36:20, 26:35, 25:23)
Міннесота - Бостон 117:127 (20:24, 33:37, 35:34, 29:32)
Оклахома - Денвер 113:101 (27:17, 21:31, 30:29, 35:24)
Юта - Сан-Антоніо 104:113 (21:27, 25:38, 29:28, 29:20)
Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфіс 117:105 (28:22, 32:19, 24:36, 33:28)
Портленд – Новий Орлеан 115:128 (35:40, 28:33, 20:29, 32:26)
Нагадаємо, команда Леброна виграла Матч всіх зірок НБА.