Джерело - isport.ua.
Захисник Брукліна Кайрі Ірвінг вибув до кінця сезону через травму.
Про це повідомляє New York Times.
Гравець найближчим часом перенесе операцію на правому плечі.
Ірвінг отримав травму на початку лютого в рамках зустрічі проти Вашингтона. У поточному регулярному чемпіонаті Ірвінг пропустив вже 26 матчів через проблеми з плечем.
У дебютному сезоні за Нетс Ірвінг зіграв 20 ігор, набираючи 27,4 очка, 5,2 підбору і 6,4 передачі в середньому за зустріч.
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