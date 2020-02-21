Кайрі Ірвінг більше не зіграє у поточному сезоні

Захисник Брукліна Кайрі Ірвінг вибув до кінця сезону через травму.

Про це повідомляє New York Times.

Гравець найближчим часом перенесе операцію на правому плечі.

Ірвінг отримав травму на початку лютого в рамках зустрічі проти Вашингтона. У поточному регулярному чемпіонаті Ірвінг пропустив вже 26 матчів через проблеми з плечем.

У дебютному сезоні за Нетс Ірвінг зіграв 20 ігор, набираючи 27,4 очка, 5,2 підбору і 6,4 передачі в середньому за зустріч.

Нагадаємо, Детройт з Михайлюком поступився Мілуокі.

Раніше, команда Леброна виграла Матч всіх зірок НБА.