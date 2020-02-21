Багатскіс: Збірна України контролювали гру з Австрією

Збірна України у матчі з Австрією допустила ряд помилок, але в цілому контролювала гру.

Про це розповів головний тренер національної команди Айнарс Багатскіс.

"Ми вже знали, що Рашид Махалбашич не зіграє в цьому матчі. Це все змінило для нас. Головним завданням захисту стала нейтралізація триочкових кидків. Потрібно було використовувати різні види захисту, не дозволяти супернику вільні дальні кидки. Та саме за рахунок дальніх кидків Австрія трималася в грі в першій половині. Ми припустилися деяких необов’язкових помилок, втрачали м’яч, що дозволило супернику чіплятися за шанси. У другій половині наш баскетбол був якіснішим. Хоча в цілому ми контролювали гру майже весь час. Австрія небезпечна і без Махалбашича. Бажаю їй успіху за винятком другої гри проти нас", - розповів Багатскіс.