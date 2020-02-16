Вікенд усіх зірок НБА: Гілд виграв конкурс триочкових, Адебайо - переможець конкурсу майстерності

Атакувальний захисник Сакраменто Бадді Гілд переміг в конкурсі триочкових кидків, який відбувся в Чикаго в рамках суботньої програми Вікенду всіх зірок-2020.
Завдяки попаданню останнім м'ячем Гілд перевершив результат Девіна Букера в фінальному раунді - 27:26.
TRE MEN DO— NBA Spain (@NBAspain) February 16, 2020
BUDDY HIELD 🔥🔥🔥#NBAAllStar #NocheDeConcursos pic.twitter.com/IEjRGPVGhK
Переможцем конкурсу майстерності став центровий Маямі Бем Адебайо. У фінальному раунді Адебайо був сильнішим важкого форварда Індіани Домантаса Сабоніса.
Bam wins the skills challenge #heatnation pic.twitter.com/ZDdW1rYPck— gifdsports (@gifdsports) February 16, 2020