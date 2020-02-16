Вікенд усіх зірок НБА: Гілд виграв конкурс триочкових, Адебайо - переможець конкурсу майстерності

Атакувальний захисник Сакраменто Бадді Гілд переміг в конкурсі триочкових кидків, який відбувся в Чикаго в рамках суботньої програми Вікенду всіх зірок-2020.

Завдяки попаданню останнім м'ячем Гілд перевершив результат Девіна Букера в фінальному раунді - 27:26.

Переможцем конкурсу майстерності став центровий Маямі Бем Адебайо. У фінальному раунді Адебайо був сильнішим важкого форварда Індіани Домантаса Сабоніса.