 Вікенд усіх зірок НБА: Гілд виграв конкурс триочкових, Адебайо - переможець конкурсу майстерності | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Чемпіон спільно з УХЛ провів Тренування із зіркою у Полтаві
Вчора 17:45 362
Михайлов здобув для України другу медаль чемпіонату Європи у вільній боротьбі
Вчора 23:22 236
Магучіх та Бех-Романчук тріумфували на турнірі у Глазго
Вчора 22:20 478
Арушанян приніс Україні першу медаль чемпіонату Європи
Вчора 20:59 306
Дюплантіс знову побив світовий рекорд
Вчора 20:46 1079
Динамо розібралося із Динамо Тбілісі у контрольному матчі
Вчора 18:06 1441
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Вчора 17:12 14572
Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу
Вчора 17:04 2210
Акобія виграла медаль чемпіонату Європи
14.02.2020 21:54 505
Ткач перемогла росіянку та стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби
14.02.2020 21:21 1389
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:25 Хокей Кременчук – Донбас 4:5. Огляд матчу 23
09:09 Баскетбол Вікенд усіх зірок НБА: Гілд виграв конкурс триочкових, Адебайо - переможець конкурсу майстерності 87
15 Лютого 2020
23:59 Футбол РБ Лейпциг - Вердер Бремен 3:0. Огляд матчу 183
23:54 Футбол Гранада вирвала перемогу у Вальядоліда в 24 турі Ла-Ліги 179
23:48 Футбол Сімеоне може очолити ПСЖ 221
23:41 Баскетбол Зірковий вікенд НБА: Розклад подій 184
23:39 Футбол Аталанта з Маліновським обіграла Рому у 24 турі Серії А 349
23:28 Футбол Динамо – Динамо Тбілісі 2:0. Огляд матчу 447
23:22 Боротьба Михайлов здобув для України другу медаль чемпіонату Європи у вільній боротьбі 236
23:09 Футбол Ам'єн – ПСЖ 4:4. Огляд матчу 344
22:57 Футбол Бордо не зміг обіграти Діжон, Ніцца перемогла Тулузу. Результати 25 туру Ліги 1 166
22:38 Футбол Барселона – Хетафе 2:1. Огляд матчу 252
22:20 Легка атлетика Магучіх та Бех-Романчук тріумфували на турнірі у Глазго 478
22:08 Футбол Боруссія М розгромила Фортуну у 22 турі Бундесліги 139
21:54 Біатлон Підручний назвав причину фатального промаху у спринті 666
21:32 Футбол Вільярреал мінімально обіграв Леванте у 24 турі Ла-Ліги 189
21:21 Футбол Ліверпуль вирвав перемогу у Норвіча в 26 турі АПЛ 365
21:10 Футбол Саутгемптон - Бернлі 1:2. Огляд матчу 175
21:08 Футбол Аталанта - Рома: онлайн-трансляція матчу 24 туру Серії А. LIVE 854
20:59 Боротьба Арушанян приніс Україні першу медаль чемпіонату Європи 306
20:46 Легка атлетика Дюплантіс знову побив світовий рекорд 1079
20:44 Блог Лунін привіз пенальті у ворота Ов'єдо 1334 1
20:28 Футбол ПСЖ втратив перемогу над Ам'єном у Лізі 1 після неймовірного камбеку 250
20:03 Гандбол Вардар розгромив Мотор у Лізі чемпіонів 352
19:54 Хокей. УХЛ Крижані Вовки обіграли Білий Барс у регулярному чемпіонаті 184

Вікенд усіх зірок НБА: Гілд виграв конкурс триочкових, Адебайо - переможець конкурсу майстерності

Сьогодні 09:09 87 0
Вікенд усіх зірок НБА: Гілд виграв конкурс триочкових, Адебайо - переможець конкурсу майстерності

Атакувальний захисник Сакраменто Бадді Гілд переміг в конкурсі триочкових кидків, який відбувся в Чикаго в рамках суботньої програми Вікенду всіх зірок-2020.

Завдяки попаданню останнім м'ячем Гілд перевершив результат Девіна Букера  в фінальному раунді - 27:26.

Переможцем конкурсу майстерності став центровий Маямі Бем Адебайо. У фінальному раунді Адебайо був сильнішим важкого форварда Індіани Домантаса Сабоніса.

Коментарі ()