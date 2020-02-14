 Київ-Баскет розібрався із Прометеєм у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Київ-Баскет розібрався із Прометеєм у Суперлізі

Сьогодні 21:12 117 0
Київ-Баскет здобув вже 14 перемогу в сезоні
Київ-Баскет розібрався із Прометеєм у Суперлізі
#Київ-Баскет, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Київ-Баскет приймав Прометей.

Очікувану боротьбу лідерів та одних з головних претендентів на нагороди чемпіонату уболівальники побачили в дебюті зустрічі. Однак надалі господарі заволоділи ініціативою та у підсумку виграли гру.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

14 лютого

Київ-Баскет – Прометей 82:63 (21:19, 22:14, 26:14, 13:16)

Раніше, Дніпро переміг Харківських Соколів та вийшов у лідери Суперліги.

Нагадаємо, Мессі став найкращим гравцем української Суперліги.

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