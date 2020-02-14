Київ-Баскет розібрався із Прометеєм у Суперлізі

Київ-Баскет здобув вже 14 перемогу в сезоні

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Київ-Баскет приймав Прометей.

Очікувану боротьбу лідерів та одних з головних претендентів на нагороди чемпіонату уболівальники побачили в дебюті зустрічі. Однак надалі господарі заволоділи ініціативою та у підсумку виграли гру.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

14 лютого

Київ-Баскет – Прометей 82:63 (21:19, 22:14, 26:14, 13:16)

Раніше, Дніпро переміг Харківських Соколів та вийшов у лідери Суперліги.

Нагадаємо, Мессі став найкращим гравцем української Суперліги.