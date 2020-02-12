Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
12 лютого
Вашингтон - Чикаго 126:114 (36:26, 33:36, 31:20, 26:32)
Філадельфія - Кліпперс 110:103 (30:22, 24:32, 27:23, 29:26)
Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 106:114 (14:25, 27:24, 36:30, 29:35)
Новий Орлеан - Портленд 138:117 (27:36, 36:29, 41:21, 34:31)
Х'юстон - Бостон 116:105 (23:19, 24:30, 31:22, 38:34)
Раніше,Орландо переміг Атланту.
Нагадаємо, Лень залишив свій номер у Сакраменто.