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Х'юстон переміг Бостон, Вашингтон переграв Чикаго. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:40 39 0
У НБА було зіграно 5 матчів
Х'юстон переміг Бостон, Вашингтон переграв Чикаго. Результати матчів НБА
#НБА, #Чикаго

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
12 лютого

Вашингтон - Чикаго 126:114 (36:26, 33:36, 31:20, 26:32)

Філадельфія - Кліпперс 110:103 (30:22, 24:32, 27:23, 29:26)

Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 106:114 (14:25, 27:24, 36:30, 29:35)

Новий Орлеан - Портленд 138:117 (27:36, 36:29, 41:21, 34:31)

Х'юстон - Бостон 116:105 (23:19, 24:30, 31:22, 38:34)

Раніше,Орландо переміг Атланту.

Нагадаємо, Лень залишив свій номер у Сакраменто.

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