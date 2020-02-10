 Кліпперс знищив Клівленд, Бостон здолав Оклахому-Сіті. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020
Вчора 17:40 1803
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася четвертою ракеткою світу
Сьогодні 09:40 31161
Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію
Сьогодні 09:22 6786
Інтер здійснив неймовірний камбек у міланському дербі у 23 турі Серії А
Вчора 23:43 871
Мотор вдома програв білорусам і втратив шанси вийти до плей-оф Ліги чемпіонів
Вчора 19:37 580
Динамо знищило Борац у контрольному матчі
Вчора 17:54 1268
Збірна України впевнено переграла Нідерланди у відборі до Олімпіади-2022
Вчора 11:37 2071
Вихрист у дебютному бою нокаутував суперника в першому раунді
Вчора 09:01 7649
Далакян 10 раундів боксував з поламаною рукою
Вчора 01:00 2108
Далакян - Перес: огляд бою
Вчора 00:41 1009
Блоги
Валіть до іншої країни - Стаховський звернувся до депутатів Верховної Ради
Валіть до іншої країни - Стаховський звернувся до депутатів Верховної Ради Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:32 656 1
Космос! Лунін здійснив феноменальний сейв у грі проти Райо Вальєкано
Космос! Лунін здійснив феноменальний сейв у грі проти Райо Вальєкано Андрій Твердохліб
Вчора 20:36 6211
Інтер - Мілан: історія Derby della Madonnina в цифрах
Інтер - Мілан: історія Derby della Madonnina в цифрах Андрій Твердохліб
Вчора 19:36 373
Новий світовий рекорд! Арман Дюплантіс стрибнув на 6,17 метри!
Новий світовий рекорд! Арман Дюплантіс стрибнув на 6,17 метри! Valeriy Ruchka
Вчора 18:00 1565
Відео дня. Легендарний гол Андрія Шевченка у ворота Інтера
Відео дня. Легендарний гол Андрія Шевченка у ворота Інтера Андрій Твердохліб
Вчора 17:26 2143
Шевченко з Міланом знищували Інтер на початку 2000-х. Мілан в очікуванні Derby della Madonnina
Шевченко з Міланом знищували Інтер на початку 2000-х. Мілан в очікуванні Derby della Madonnina Андрій Твердохліб
08.02.2020 14:29 2070
Далакян - Перес: промо відео бою
Далакян - Перес: промо відео бою Андрій Твердохліб
08.02.2020 13:06 603
Далакян у третьому захисті титулу нокаутував Таворнхама. Згадуємо як це було
Далакян у третьому захисті титулу нокаутував Таворнхама. Згадуємо як це було Андрій Твердохліб
08.02.2020 12:50 928
Гвоздик показав силу свого удару, від якого стає моторошно
Гвоздик показав силу свого удару, від якого стає моторошно Андрій Твердохліб
08.02.2020 12:39 3291
Неймовірно! Леброн Джеймс повторив легендарний Slam dunk Кобі Браянта через 19 років
Неймовірно! Леброн Джеймс повторив легендарний Slam dunk Кобі Браянта через 19 років Андрій Твердохліб
08.02.2020 11:34 1870
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:15 Біатлон Лєсніков: На змішану естафету розглядаємо трьох спортсменок 127
12:57 Футбол Баварія бажає купити нападника Ліверпуля 469
12:41 Єдиноборства Молодіжна збірна України здобула дві золоті нагороди на турнірі у Будапешті 177
12:25 Футбол Беніто забив гол у дебютному матчі за Динамо U-21 639
12:09 Футбол Маріуполь зіграв внічию зі Львовом у контрольному матчі 189
11:51 Футбол Левченко: З приводу Динамо Морозюк прав 545
11:33 Футбол Рух знищив Минай, забивши шість голів 442
11:15 Футбол Кучинський залишив Динамо Батумі 243
10:57 Футбол Сельта - Севілья 2:1. Огляд матчу 214
10:41 Бокс Повернення Усика на ринг відкладається через травму 1606
10:25 Футбол ПСЖ - Ліон 4:2. Огляд матчу 165
10:10 Футбол Морозюк: Говорив Різеспору кого не варто брати, динамівця три зарубав 2141
09:55 Баскетбол Кліпперс знищив Клівленд, Бостон здолав Оклахому-Сіті. Результати матчів НБА 218
09:40 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна залишилася четвертою ракеткою світу 31161
09:32 Блог Валіть до іншої країни - Стаховський звернувся до депутатів Верховної Ради 656 1
09:22 Теніс Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію 6786
09:10 Хокей Детройт переграв Бостон, Вінніпег розгромив Чикаго. Результати матчів НХЛ 198
08:55 Футбол Бетіс - Барселона 2:3. Огляд матчу 397
08:40 Футбол Баєр встановив цінник на Гавертца 296
08:24 Футбол Інтер - Мілан 4:2. Огляд матчу 599
08:08 Футбол Лунін визнаний найкращим гравцем матчу Райо Вальєкано - Ов’єдо 2226
07:14 Футбол Баварія - Лейпциг 0:0. Огляд матчу 286
06:01 Футбол СК Дніпро-1 - Жетису 1:1. Огляд матчу 437
9 Лютого 2020
23:58 Футбол ПСЖ у результативному матчі переграв Ліон у 24 турі Ліги 1 666
23:57 Футбол Барселона з труднощами перемогла Бетіс у 23 турі Ла-Ліги 605

Кліпперс знищив Клівленд, Бостон здолав Оклахому-Сіті. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:55 218 0
У НБА було зіграно сім матчів
Кліпперс знищив Клівленд, Бостон здолав Оклахому-Сіті. Результати матчів НБА
#Атланта, #НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
10 лютого

Оклахома-Сіті – Бостон 111:112 (32:28, 29:24, 23:32, 27:28)

Вашингтон – Мемфіс 99:106 (30:18, 25:29, 30:33, 14:26)

Філадельфія – Чикаго 118:111 (38:25, 22:30, 23:28, 35:28)

Атланта – Нью-Йорк 140:135 OT (20:31, 41:32, 33:20, 22:33, 24:19)

Х'юстон – Юта 113:114 (33:25, 25:29, 25:27, 30:33)

Клівленд – Кліпперс 92:133 (21:36, 29:37, 23:34, 19:26)

Портленд – Маямі 115:109 (38:36, 25:24, 30:23, 22:26)

Нагадаємо, Лень залишив свій номер у Сакраменто.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА.

Коментарі ()