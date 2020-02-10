Кліпперс знищив Клівленд, Бостон здолав Оклахому-Сіті. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
10 лютого
Оклахома-Сіті – Бостон 111:112 (32:28, 29:24, 23:32, 27:28)
Вашингтон – Мемфіс 99:106 (30:18, 25:29, 30:33, 14:26)
Філадельфія – Чикаго 118:111 (38:25, 22:30, 23:28, 35:28)
Атланта – Нью-Йорк 140:135 OT (20:31, 41:32, 33:20, 22:33, 24:19)
Х'юстон – Юта 113:114 (33:25, 25:29, 25:27, 30:33)
Клівленд – Кліпперс 92:133 (21:36, 29:37, 23:34, 19:26)
Портленд – Маямі 115:109 (38:36, 25:24, 30:23, 22:26)
Нагадаємо, Лень залишив свій номер у Сакраменто.
Раніше повідомлялося, що Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА.