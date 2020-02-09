 Лейкерс переграли Голден Стейт, Міннесота знищила Кліпперс. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Лейкерс переграли Голден Стейт, Міннесота знищила Кліпперс. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:50 189 0
Лейкерс переграли Голден Стейт, Міннесота знищила Кліпперс. Результати матчів НБА
#НБА, #Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

У Нацональній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Орландо – Мілуокі 95:112 (24:30, 22:33, 25:21, 24:28)

Шарлотт – Даллас 100:116 (10:31, 33:33, 22:30, 35:22)

Детройт – Нью-Йорк 92:95 (28:17, 22:31, 17:19, 25:28)

Торонто – Бруклін 119:118 (33:36, 33:18, 34:34, 19:30)

Індіана – Новий Орлеан 117:124 (26:31, 29:29, 30:28, 32:36)

Міннесота – Кліпперс 142:115 (40:31, 41:28, 31:29, 30:27)

Голден Стейт – Лейкерс 120:125 (25:33, 34:33, 25:30, 36:29)

Фінікс – Денвер 108:117 (37:28, 17:27, 24:28, 30:34)

Сакраменто – Сан-Антоніо 122:102 (24:23, 28:26, 37:29, 33:24)

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