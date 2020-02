Жіноча збірна Китаю кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.

Про це повідомляє FIBA.

Сьогодні команда Китаю виграла у Іспанії з рахунком 64:62 і першої з усіх учасниць олімпійського кваліфікаційного турніру гарантувала собі путівку в Токіо.

#China 🇨🇳 hold off @baloncestoesp 🇪🇸 to book their ticket to @Tokyo2020! #FIBAOQT



📖 https://t.co/tfqLRHrAOd



📽 Highlights! pic.twitter.com/wJM0Kp8k2C