Китайська команда переграла національну збірну з Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна Китаю кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.

Про це повідомляє FIBA.

Сьогодні команда Китаю виграла у Іспанії з рахунком 64:62 і першої з усіх учасниць олімпійського кваліфікаційного турніру гарантувала собі путівку в Токіо.

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