Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна Китаю кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.
Про це повідомляє FIBA.
Сьогодні команда Китаю виграла у Іспанії з рахунком 64:62 і першої з усіх учасниць олімпійського кваліфікаційного турніру гарантувала собі путівку в Токіо.
#China 🇨🇳 hold off @baloncestoesp 🇪🇸 to book their ticket to @Tokyo2020! #FIBAOQT— FIBA (@FIBA) February 8, 2020
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