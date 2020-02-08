Бостон обіграв Атланту, перемоги Торонто та Сакраменто. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
08 лютого
Вашингтон - Даллас 119:118 (29:33, 33:31, 30:29, 27:25)
Філадельфія - Мемфіс 119:107 (26:25, 32:19, 39:22, 22:41)
Бостон - Атланта 112:107 (28:26, 26:29, 33:18, 25:34)
Індіана - Торонто 106:115 (31:36, 32:28, 20:23, 23:28)
Фінікс - Х'юстон 127:91 (46:26, 19:29, 32:18, 30:18)
Юта - Портленд 117:114 (32:38, 26:34, 30:17, 29:25)
Оклахома - Детройт 108:101 (29:24, 23:23, 26:21, 30:33)
Сакраменто - Маямі 105:97 (30:28, 22:22, 31:26, 22:21)
Нагадаємо, Лень залишив свій номер у Сакраменто.
Раніше повідомлялося, що Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА.