Михайлюк пропустить третій матч НБА підряд через травму

Святослав Михайлюк продовжує відновлюватися після травми стегна

Захисник Детройт Святослав Михайлюк пропустить майбутній матч регулярного сезону НБА проти Оклахоми через травму стегна.

Про це розповів журналіст Метт Шох.

На цьому тижні гравець збірної України вже пропустив матчі проти Мемфіса і Фінікса. Терміни повернення Михайлюка як і раніше не називаються.

У поточному сезоні українець зіграв в 46 матчах за Детройт, в середньому набираючи 8,9 очка при 43-відсоткової точності дальніх кидків.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА.