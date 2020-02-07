Х'юстон розібрався із Лейкерс, перемоги Нікс та Портленда. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
07 лютого
Нью-Йорк Нікс - Орландо 105:103 (30:19, 24:28, 22:36, 29:20)
Мілуокі - Філадельфія 112:101 (22:26, 32:25, 32:23, 26:27)
Чикаго – Новий Орлеан 119:125 (25:32, 37:40, 19:31, 38:22)
Портленд - Сан-Антоніо 125:117 (27:35, 32:25, 27:32, 39:25)
Лос-Анджелес Лейкерс - Х'юстон 111:121 (29:28, 34:35, 30:34, 18:24)
Раніше, Бруклін знищив Голден Стейт.
Також, Михайлюк через травму пропустив матч Детройта.