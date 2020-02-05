Київ-Баскет програв Вентспілсу і вийшов у плей-оф Кубка Європи з другого місця

Джерело - Чемпіон.

Єдиний представник України на євроарені Київ-Баскет поступився Вентспілсу у вирішальному матчі 6-го туру другого раунду Кубка Європи ФІБА.

Таким чином, Київ-Баскет з 4 перемогами у 6 матчах посів друге місце у групі К та у першому раунді плей-оф — 1/4 фіналу — зіграє проти турецької Каршияки, яка виграла всі 6 матчів другого раунду. Перший матч проти турків команда Айнарса Багатскіса зіграє вдома, а у другій грі протистоятиме потужним туркам на виїзді.

Кубок Європи FIBA

Другий раунд, 6-й тур

5 лютого

Київ-Баскет — Вентспілс 80:88 (15:23, 24:18, 15:20, 26:27)