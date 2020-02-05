Барселона відмовилась відпускати українця в оренду

Артем Пустовий залишиться у Барселоні

Барселона відмовилась відпускати центрового збірної України Артема Пустового в оренду.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанська Сарагоса хотіла орендувати у Барселони центрового збірної України Артема Пустового. Однак отримала від каталрнського клубу відмову

Відзначимо, що тренерський штаб Барселони практично не дає ігрового часу Пустовому. У цьому сезоні він взяв участь лише в чотирьох іграх за клуб (три в чемпіонаті Іспанії і раз в Євролізі).

Нагадаємо, визначився розширений склад збірної України на перші матчі кваліфікації Євробаскета-2021.