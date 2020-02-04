 Маямі розібрався із Філадельфією, перемоги Нікс та Бостона. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Маямі розібрався із Філадельфією, перемоги Нікс та Бостона. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:20 161 0
У НБА було зіграно 10 матчів
Маямі розібрався із Філадельфією, перемоги Нікс та Бостона. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

04 лютого

Вашингтон - Голден Стейт 117:125 (36:40, 27:32, 23:27 31:26)

Індіана - Даллас 103:112 (22:25 33:28, 22:29, 26:30)

Клівленд - Нью-Йорк Нікс 134:139 OT (37:33, 25:30, 38:32, 27:32, 7:12)

Шарлотт - Орландо 100:112 (24:25, 30:31, 23:29 23:27)

Маямі - Філадельфія 137:106 (30:26, 26:26, 41:25, 40:29)

Бруклін - Фінікс 119:97 (35:31, 20:21, 35:21, 29:24)

Атланта - Бостон 115:123 (34:28, 28:32, 22:35 31:28)

Мемфіс - Детройт 96:82 (36:32, 17:21, 19:10, 24:19)

Сакраменто - Міннесота 113:109 (29:20, 36:30, 28:34, 20:25)

Кліпперс - Сан-Антоніо 108:105 (29:39, 25:24, 31:19, 23:23)

 Раніше, Х'юстон розібрався із Новим Орлеаном.

Також, Михайлюк через травму пропустив матч Детройта.

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