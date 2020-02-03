Михайлюк набрав 13 очок у матчі проти Денвера

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Святослав Михайлюк допоміг Детройту в овертаймі обіграти Денвер у регулярному чемпіонаті НБА.
Михайлюк вийшов у стартовій п'ятірці та провів на майданчику останні хвилини четвертої чверті і весь овертайм.
Протягом матчу українець набрав 13 очок (3-9 з гри, 1-6 триочкові, 6-8 штрафні), зробив 1 підбирання, 2 перехоплення і віддав 4 результативні передачі.
Загалом Михайлюк провів на паркеті 35 хвилин.
НБА. Регулярний чемпіонат
02 лютого
Детройт - Денвер 128:123 OT (30:44, 38:21, 22:24 21:22, 17:12)
Раніше, Михайлюк набрав 13 очок у матчі проти Торонто.
Нагадаємо, Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА.