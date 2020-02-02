 Лейкерс переграв Сакраменто, Портленд знищив Юту. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Тім - Джокович: онлайн-трансляція чоловічого фіналу Australian Open. LIVE
Сьогодні 12:24 3057
Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE
Сьогодні 12:51 1874
Голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона
Сьогодні 12:02 718
Цинізм дня! Ірина Морозюк спаклюжила Гімн України
Вчора 23:18 2438 6
Голанд встановив унікальний рекорд Бундесліги
Вчора 20:18 1404 1
Сербія розгромила Україну у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 19:19 7047
Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги
Вчора 18:46 617
Динамо візьме 23 гравців на збори у Туреччину
Вчора 17:58 948
Кенін виграла Australian Open
Вчора 12:55 1050
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі
Вчора 12:17 2947
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:49 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 215618
13:47 Футбол Барселона - Леванте: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE 35
13:46 Бокс Далакян завершив підготовку до захисту титулу 43
13:34 Пряма трансляція Аталанта - Дженоа: онлайн-трансляція матчу 22 туру Серії А. LIVE 64
13:30 Футбол Зінченко: На столі лежала пропозиція від Зеніту 656
13:09 Блог Неймара покарали за ефектний фінт 616 1
13:01 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 334326
12:58 Футбол У Кривому Розі закрили філіал академії Шахтаря 138
12:51 Пряма трансляція Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE 1874
12:42 Футбол Боруссія Д - Уніон 5:0. Огляд матчу 237
12:34 Футбол Чорноморець переглядає чемпіона світу 306
12:24 Пряма трансляція Тім - Джокович: онлайн-трансляція чоловічого фіналу Australian Open. LIVE 3057
12:09 RunNews Як почати бігати? Рекомендації від чемпіонів – Ірина Ліщинська 132
12:02 Блог Голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона 718
11:53 Пряма трансляція Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 657
11:52 Футбол Крижані Вовки - Кременчук 2:6. Огляд матчу 137
11:45 Футбол Мілевський: Я не збирався вітатися з Бойком 1059
11:30 Хокей Бостон знищив Міннесоту, Детройт поступився Рейнджерс. Результати матчів НХЛ 194
11:14 Футбол Зінченко: Я взагалі не люблю дивитися футбол 344
10:54 Футбол Лестер - Челсі 2:2. Огляд матчу 343
10:49 Баскетбол Лейкерс переграв Сакраменто, Портленд знищив Юту. Результати матчів НБА 158
10:26 Футбол Реал – Атлетіко 1:0. Огляд матчу 266
10:10 Блог Конкурс данків на Матчі усіх зірок Суперліги 226
09:52 Футбол Динамо вирушило другий зимовий збір 613
09:38 Хокей Білий Барс — Дніпро 1:5. Огляд матчу 182

Лейкерс переграв Сакраменто, Портленд знищив Юту. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:49 158 0
Лейкерс переграв Сакраменто, Портленд знищив Юту. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Кліпперс – Міннесота 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20)

Орландо – Маямі 89:102 (25:28, 24:29, 18:19, 22:26)

Індіана – Нью-Йорк 85:92 (11:24, 28:26, 32:22, 14:20)

Вашингтон – Бруклін 113:107 (27:36, 32:25, 22:23, 32:23)

Клівленд – Голден Стейт 112:131 (32:31, 27:30, 19:44, 34:26)

Бостон – Філадельфія 116:95 (32:19, 27:32, 27:16, 30:28)

Даллас – Атланта 123:100 (36:26, 26:23, 35:23, 26:28)

Сан-Антоніо – Шарлотт 114:90 (30:28, 20:35, 29:11, 35:16)

Сакраменто – Лейкерс 113:129 (22:44, 42:37, 25:23, 24:25)

Портленд – Юта 124:107 (33:34, 30:19, 31:30, 30:24)

Коментарі ()