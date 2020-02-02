Лейкерс переграв Сакраменто, Портленд знищив Юту. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Кліпперс – Міннесота 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20)
Орландо – Маямі 89:102 (25:28, 24:29, 18:19, 22:26)
Індіана – Нью-Йорк 85:92 (11:24, 28:26, 32:22, 14:20)
Вашингтон – Бруклін 113:107 (27:36, 32:25, 22:23, 32:23)
Клівленд – Голден Стейт 112:131 (32:31, 27:30, 19:44, 34:26)
Бостон – Філадельфія 116:95 (32:19, 27:32, 27:16, 30:28)
Даллас – Атланта 123:100 (36:26, 26:23, 35:23, 26:28)
Сан-Антоніо – Шарлотт 114:90 (30:28, 20:35, 29:11, 35:16)
Сакраменто – Лейкерс 113:129 (22:44, 42:37, 25:23, 24:25)
Портленд – Юта 124:107 (33:34, 30:19, 31:30, 30:24)