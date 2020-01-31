Головна баскетбольна подія зими: розклад Матчу зірок Суперліги-2020

Вже найближчої суботи, 1 лютого, у київському Палаці спорту відбудеться головний баскетбольний івент зими - Матч зірок Суперліги-2020.

До вашої уваги розклад події, яка проходитиме в столиці вперше з 2012 року:

12:50 Відкриття дверей Палацу спорту

13:30 Початок Матчу зірок-2020

14:00 Конкурс майстерності

14:45 Конкурс триочкових

15:35 Конкурс слем-данків

15:45 Початок Матчу зірок - Україна проти Легіону

17:50 Після завершення Матчу зірок нагородження MVP та виступ Barjort Dunkers.

Протягом заходу на вболівальників чекатиме багато активностей, зокрема розважальні зони, виступи популярних виконавців, безліч конкурсів та флеш-мобів, розіграшів квитків на баскетбольні події та, звичайно, перфоманси від французської команди данкерів-акробатів - перед початком конкурсів, у великій перерві матчу та після його завершення.

Зазначимо, що графік подій може трохи змінюватись відповідно до проходження конкурсної програми.

До вашої уваги повні склади учасників Матчу зірок:

Зірки України: Максим Луценко (Миколаїв), Кирило Марченко (Хімік), Олексій Онуфрієв (Миколаїв), Андрій Войналович (Хімік), Макс Конате (Прометей) — старт, Денис Лукашов (Прометей), Богдан Близнюк (Київ-Баскет), Максим Пустозвонов (Київ-Баскет), В’ячеслав Петров (Київ-Баскет), Кирило Фесенко (Дніпро), Андрій Мироненко (Запоріжжя), Максим Корнієнко (Дніпро).

Зірки Легіону: Генрі Дугат (Дніпро), Квентін Петерсон (Миколаїв), Кіндал Хілл (Київ-Баске), Сеад Хаджифейзович (Черкаські Мавпи), Рамел Браун (Одеса) — старт, Брюс Мессі (Одеса), Джаред Террелл (Дніпро), Льюїс Салліван (Хімік), Діон Райт (Черкаські Мавпи), Майкл Маєрс (Прометей), Делван Грем (Харківські Соколи), Брендон Рендольф (Запоріжжя)

Конкурс майстерності: Генрі Дугат (Дніпро), Айзея Вільямс (Хімік), Марек Классен (Київ-Баскет), Ілля Сидоров (Прометей), Брюс Мессі (Одеса), Нікіта Руслов (Черкаські Мавпи), Брендон Рендольф (Запоріжжя), Максим Луценко (Миколаїв), Роман Козлов (Харківські Соколи)

Конкурс триочкових: Максим Пустозвонов (Київ-Баскет), Андрій Мироненко (Запоріжжя), Кирило Марченко (Хімік), Брюс Мессі (Одеса) , Олексій Онуфрієв (Миколаїв), Діон Райт (Черкаські Мавпи), Максим Закурдаєв (Дніпро), Денис Лукашов (Прометей), Роман Козлов (Харківські Соколи)

Конкурс данків: Квентін Петерсон (Миколаїв), Макс Конате (Прометей), Павло Крутоус (Київ-Баскет), Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи), Олександр Тарасенко (Харківські Соколи),