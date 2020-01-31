Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації був зіграний черговий матч регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
31 січня
Клівленд - Торонто 109:115 (26:31, 26:25, 24:32, 33:27)
Вашингтон - Шарлотт 121:107 (26:33, 29:27, 31:19, 35:28)
Атланта - Філадельфія 127:117 (39:31, 35:36, 25:25, 28:25)
Бостон - Голден Стейт 119:104 (29:22, 31:28, 31:29, 28:25)
Денвер - Юта 106:100 (21:23, 22:25, 33:22, 30:30)
Кліпперс - Сакраменто 103:124 (33:28, 14:36, 24:21, 32:39)
Раніше, Фінікс розібрався з Далласом.
Нагадаємо, Детройт програв Клівленду.