 Атланта перемогла Філадельфію, Клівленд програв Торонто. Результати матчів НБА. ВІДЕО | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Блашко – найкраща по влучності стрільби на Кубку світу
Вчора 18:40 2916
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Сьогодні 11:03 71
В УАФ назвали матчі, в яких буде застосована система VAR
Вчора 22:31 596
Визначився перший суперник Вихриста у професіоналах
Вчора 20:57 807
Шевченко: Яремчук має достатньо часу, щоб підготуватися до Євро-2020
Вчора 19:32 1663
Редкач отримав тривалу дискваліфікацію за укус Гарсії
Вчора 16:53 1622
Українські спортсмени відмовились від участі у чемпіонаті світу в Росії
Вчора 13:43 3850 4
Визначилися фіналістки Australian Open
Вчора 09:40 2405
Магучіх перемогла Левченко і ледь не встановила новий рекорд України на турнірі у Котбусі
Вчора 08:39 1740
Ярославський вказав проблему відновлення Металіста
29.01.2020 23:11 3307
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:21 Футбол Саша Штукатур: Помічник Сьоміна кричав - убий його 37
11:15 Хокей. УХЛ Динамо - Донбас 0:10. Огляд матчу 186
11:14 RunNews Як підготуватися до першого півмарафону 46
11:03 Блог Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! 71
10:57 Важка атлетика Українська важкоатлетка виграла етап Кубка світу 95
10:41 Футбол Лунін потрапив до ТОП-5 гравців місяця в Ов’єдо 342
10:25 Бокс Азербайджанський боксер представлятиме Кропивницький на професіональному ринзі 120
10:10 Футбол Ньюкасл орендував захисника Тоттенгема 131
09:55 Баскетбол Атланта перемогла Філадельфію, Клівленд програв Торонто. Результати матчів НБА 115
09:44 Блог Світоліна виграла суперечку у свого бойфренда 943
09:40 Футбол СК Дніпро-1 - Аустрія 0:3. Огляд матчу 250
09:25 Футбол Жиру не покине Челсі у січні 173
09:10 Хокей Монреаль переграв Баффало, Нашвілл здолав Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ 187
08:55 Футбол Барселона - Леганес 5:0. Огляд матчу 771
08:40 Баскетбол НБА змінила формат Матчу всіх зірок-2020 на честь Браянта 264
08:24 Інше В Іспанії затримано організаторів міжнародної мережі поширення допінгу 275
08:08 Біатлон Китайських біатлоністів не пустили додому через спалах коронавірусу 481
06:09 Теніс Калініна програла у другому колі турніру ITF у Франції 239
30 Січня 2020
23:55 Футбол Мірандес вибив Севілью із Кубка Іспанії 252
23:46 Бокс Хейні: Схиляюся до перемоги Ломаченка у бою проти Лопеса 758
23:26 Футбол Захисник Мілана перейшов у ПСВ 612
23:15 Теніс Федерер: Не знаю, чи зіграю в наступному році на Australian Open 449
22:57 Футбол Каштру: Наразі більше сконцентровані на нашій обороні 310
22:47 Футбол Майже чверть підписників Роналду в Instagram - фейкові 481
22:47 Теніс Завацька не змогла пробитися у чвертьфінал турніру у Франції 189

Атланта перемогла Філадельфію, Клівленд програв Торонто. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:55 115 0
У НБА зіграно 6 матчів
Атланта перемогла Філадельфію, Клівленд програв Торонто. Результати матчів НБА
#НБА, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації був зіграний черговий матч регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
31 січня

Клівленд - Торонто 109:115 (26:31, 26:25, 24:32, 33:27)

Вашингтон - Шарлотт 121:107 (26:33, 29:27, 31:19, 35:28)

Атланта - Філадельфія 127:117 (39:31, 35:36, 25:25, 28:25)

Бостон - Голден Стейт 119:104 (29:22, 31:28, 31:29, 28:25)

Денвер - Юта 106:100 (21:23, 22:25, 33:22, 30:30)

Кліпперс - Сакраменто 103:124 (33:28, 14:36, 24:21, 32:39)

Раніше, Фінікс розібрався з Далласом.

Нагадаємо, Детройт програв Клівленду.

Коментарі ()