НБА змінила формат Матчу всіх зірок-2020 на честь Браянта

НБА змінила формат Матчу всіх зірок, який пройде в Чикаго 16 лютого, щоб вшанувати пам'ять легенди Кобі Браянта, який загинув в авіакатастрофі.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Перші три чверті матчу будуть починатися з рахунку 0:0, і команди будуть боротися за перемогу в кожній з них. У четвертій чверті не буде відліку часу - команди гратимуть поки одна з них не досягне остаточної позначки. Ця позначка буде сформована шляхом складання всіх набраних за три чверті очок кожної з команд і додатком 24 очок - на честь останнього ігрового номера Кобі Браянта.

Крім того, за перемогу у чверті команда віддасть 100 тисяч доларів на благодійність, за перемогу у матчі - 200 тисяч. Кожна команда буде вибирати благодійні організації, яким будуть пожертвувані кошти.

