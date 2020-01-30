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Кам'янске приєдналося до проекту Тренування із зіркою

Сьогодні 17:41 129 0
Кам'янске приєдналося до проекту Тренування із зіркою

Джерело - Чемпіон.

Баскетболісти СК Прометей провели відкрите тренування з представниками ЗМІ та вболівальниками.

Всеукраїнська акція Тренування з зіркою відбулась 29 січня на майданчику спорткомплексу Прометей. Організаторами заходу виступили спортивний клуб Прометей разом з Федерацією баскетболу України та титульним спонсором чоловічої Суперліги ТМ Parimatch.

Участь у проекті взяли гравці Прометея Деон Едвiн, Джейлон Мiллер, Олександр Антипов та Олександр Мiсяць. Вони залюбки спілкувалися із журналістами та вболівальниками, а також спільно зіграли товариську гру між імпровізованими "збірними" журналістів та фанатів. Розминку для учасників матчу провів тренер СК "Прометей" Сергій Алфьоров. А от баскетболісти клубу порівну "розбавили склади обох команд". На майданчику точилася справжня боротьба. В результаті поєдинку перемогу отримали представники ЗМІ з різницею 18 очок. Кращими гравцями матчу стали Ілля Сидельников (ЗМІ) і Вадим Розбицький (вболівальники).

Представник ТМ Parimatch Вадим Місюра:

"Головне в таких проектах  — комунікація представників ЗМІ, вболівальників і гравців команд між собою. Це сприяє не тільки популяризації та розвитку спорту, але й дає можливість дізнатися, як живуть команди й їх спортсмени, які є проблеми,  а також об’єднати зусилля для їх вирішення".

Кирило Большаков, спортивний директор СК Прометей виступаючи перед учасниками проекту зазначив, що СК "Прометей" завжди радий бачити тих, хто любить баскетбол. Наші гравці часто приїжджають на міські та обласні змагання. Сьогодні ми з вами зустрічаємося не в якості наших вболівальників, а безпосередніх учасників баскетбольного дійства. Ми хочемо, аби ви займалися баскетболом, і щоб врешті-решт з вас з часом виросли хороші баскетболісти.

Наразі Прометей знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці, з різницею лише в одно очко поступається БК Дніпро. Наступну гру Суперліги Парі-Матч "червоно-біли" проведуть 5 лютого вдома проти БК Одеса.  

 

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