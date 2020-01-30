Детройт Михайлюка програв Брукліну, Індіана здолала Чикаго. Результати матчів НБА

У НБА зіграно 6 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації був зіграний черговий матч регулярного чемпіонату.

Українець Святослав Михайлюк у складі Детройта набрав лише три очки.

НБА. Регулярний чемпіонат

30 січня

Індіана - Чикаго 115:106 OT (25:24, 30:27, 25:29, 20:20, 15:6)

Бруклін - Детройт 125:115 (32:30, 38:38, 29:25, 26:22)

Нью-Йорк - Мемфіс 106:127 (32:32, 20:27, 32:37, 22:31)

Сан-Антоніо - Юта 127:120 (37:29, 33:33, 28:32, 29:26)

Портленд - Х'юстон 125:112 (30:36, 41:24, 26:22, 28:30)

Сакраменто - Оклахома-Сіті 100:120 (16:23, 31:36, 29:37, 24:24)

Раніше, Фінікс розібрався з Далласом.

Нагадаємо, Детройт програв Клівленду.