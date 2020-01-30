НБА не планує змінювати логотип на честь Браянта

Петиція зібрала понад 2 мільйони підписів

Ліга не планує розміщувати на логотип легенду Лейкерс Кобі Браянта, незважаючи на те, що петиція з проханням помістити гравця на логотип зібрала понад 2 мільйони підписів.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Ліга не виражає інтересу у зміні поточного логотипа. НБА не хоче асоціювати лігу з конкретним гравцем, так як велика кількість баскетболістів вплинули на гру і розвиток асоціації.

На даний момент на логотипі НБА зображений силует легендарного гравця Джеррі Веста, хоча ліга ніколи не підтверджувала подібну інформацію.

Нагадаємо, легендарний захисник Лейкерс Кобі Браянт 26 січня загинув в результаті аварії гелікоптера. Нападник ПСЖ Неймар присвятив один зі своїх голів у матчі проти Лілля (2:0) загиблому баскетболістові.