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НБА не планує змінювати логотип на честь Браянта

Сьогодні 09:25 201 0
Петиція зібрала понад 2 мільйони підписів
НБА не планує змінювати логотип на честь Браянта
#Браянт, #НБА

Джерело - Tribuna.com.

Ліга не планує розміщувати на логотип легенду Лейкерс Кобі Браянта, незважаючи на те, що петиція з проханням помістити гравця на логотип зібрала понад 2 мільйони підписів.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Ліга не виражає інтересу у зміні поточного логотипа. НБА не хоче асоціювати лігу з конкретним гравцем, так як велика кількість баскетболістів вплинули на гру і розвиток асоціації. 

На даний момент на логотипі НБА зображений силует легендарного гравця Джеррі Веста, хоча ліга ніколи не підтверджувала подібну інформацію.

Нагадаємо, легендарний захисник Лейкерс Кобі Браянт 26 січня загинув в результаті аварії гелікоптера. Нападник ПСЖ Неймар присвятив один зі своїх голів у матчі проти Лілля (2:0) загиблому баскетболістові.

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