Дніпро обіграв Запоріжжя та вийшов у півфінал Кубка України

Дніпро долучився до Одеси, Хіміка й Київ-Баскета в Фіналі чотирьох

Джерело - Чемпіон.

Дніпро у другому матчі 1/4 фіналу Кубка України приймав Запоріжжя.

Господарі активно розпочали матч та у підсумку впевнено обіграли своїх суперників.

Найрезультативнішим гравцем у матчі став гравець Запоріжжя Кожемякін, який набрав 26 очок, однак цього виявилося замало навіть, аби зрівняти рахунок.

Кубок України

1/4 фіналу, другий матч

29 січня

Дніпро – Запоріжжя 94:80 (24:13, 33:17, 20:25, 17:25)

Перший матч – 75:66

Раніше, Київ-Баскет зазнав розгромної поразки у Кубку Європи ФІБА.

Також, Українські клуби вшанували пам'ять Кобі Браянта.