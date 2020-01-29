Дніпро обіграв Запоріжжя та вийшов у півфінал Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Дніпро у другому матчі 1/4 фіналу Кубка України приймав Запоріжжя.
Господарі активно розпочали матч та у підсумку впевнено обіграли своїх суперників.
Найрезультативнішим гравцем у матчі став гравець Запоріжжя Кожемякін, який набрав 26 очок, однак цього виявилося замало навіть, аби зрівняти рахунок.
Кубок України
1/4 фіналу, другий матч
29 січня
Дніпро – Запоріжжя 94:80 (24:13, 33:17, 20:25, 17:25)
Перший матч – 75:66
Раніше, Київ-Баскет зазнав розгромної поразки у Кубку Європи ФІБА.
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