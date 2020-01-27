Встановили імена ще чотирьох осіб, які загинули разом із Браянтом

На борту гелікоптера було 9 осіб

У США встановили особи ще чотирьох осіб, хто загинув на борту приватного гелікоптера зірки НБА Кобі Браянта.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Нагадаємо, що 26 січня гелікоптер розбився в місті Калабасас. Всі 9 осіб, які були на борту загинули.

У гелікоптері перебували легенда Лейкерс Кобі Браянт, його 13-річна донька Джанна. Також її напарниця по команді Алісса і її батьки - мати Кері і батько Джон Альтобеллі. Шостою жертвою стала асистентка тренера баскетбольної команди коледжу Оранж-Коста Христина Мозер.

Відзначимо, що загиблі летіли на гру команди, за яку грали Джанна і Алісса.

Сьомою жертвою став пілот вертольота. Імена ще двох осіб поки невідомі.