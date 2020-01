Український баскетболіст Детройта Святослав Михайлюк прокоментував смерть легенди NBA Кобі Браянта, який загинув в результаті аварії гелікоптера.

Це він зробив у своєму Twitter.

"Не можу підібрати слів", - написав Михайлюк.

Don’t even know what to say 😢😢😭😭