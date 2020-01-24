 Одеса переграла Київ-Баскет, Прометей вирвав перемогу у дербі з Дніпром у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Одеса переграла Київ-Баскет, Прометей вирвав перемогу у дербі з Дніпром у Суперлізі

Сьогодні 20:56 179 0
Обидва матчі були неймовірними за інтригою
Одеса переграла Київ-Баскет, Прометей вирвав перемогу у дербі з Дніпром у Суперлізі
#Дніпро, #Прометей, #Київ-Баскет, #Одеса

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч БК Одеса приймав Київ-Баскет, а Прометей завітав у гості до Дніпра.

Обидва матчі були неймовірними за інтригою і порадували цікавим баскетболом. Одесити вдома завдали поразки киянам. У дербі Прометей зумів на виїзді переграти Дніпро.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
24 січня

БК Одеса - Київ-Баскет 74:70 (14:12, 20:20, 22:24, 18:14)

Дніпро - Прометей 94:97 (32:26, 23:27, 21:24, 18:20)

Раніше, Прометей переграв Миколаїв. 

Нагадаємо, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи.

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