Одеса переграла Київ-Баскет, Прометей вирвав перемогу у дербі з Дніпром у Суперлізі

Обидва матчі були неймовірними за інтригою

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч БК Одеса приймав Київ-Баскет, а Прометей завітав у гості до Дніпра.

Обидва матчі були неймовірними за інтригою і порадували цікавим баскетболом. Одесити вдома завдали поразки киянам. У дербі Прометей зумів на виїзді переграти Дніпро.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

24 січня

БК Одеса - Київ-Баскет 74:70 (14:12, 20:20, 22:24, 18:14)

Дніпро - Прометей 94:97 (32:26, 23:27, 21:24, 18:20)

Раніше, Прометей переграв Миколаїв.

Нагадаємо, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи.