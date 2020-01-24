Одеса переграла Київ-Баскет, Прометей вирвав перемогу у дербі з Дніпром у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч БК Одеса приймав Київ-Баскет, а Прометей завітав у гості до Дніпра.
Обидва матчі були неймовірними за інтригою і порадували цікавим баскетболом. Одесити вдома завдали поразки киянам. У дербі Прометей зумів на виїзді переграти Дніпро.
Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
24 січня
БК Одеса - Київ-Баскет 74:70 (14:12, 20:20, 22:24, 18:14)
Дніпро - Прометей 94:97 (32:26, 23:27, 21:24, 18:20)
Раніше, Прометей переграв Миколаїв.
Нагадаємо, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи.