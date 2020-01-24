Фенербахче пробився у чвертьфінал Євроліги

Фенербахче у матчі групового етапу Євроліги переміг російське Динамо з Курська – 76:55.

Про це повідомляє ФБУ.

Перемога дозволила турецькому клубу вийти у чвертьфінал турніру.

Капітан збірної України у матчі проти Динамо стала найрезультативнішою на майданчику. За 33 хвилин на майданчику вона набрала 24 очка, зробила 5 підбирань, 7 передач, 1 перехоплення.

Відзначимо, що Ягупова залишається найкращою в Євролізі за результативністю. Вона набирає в середньому 20,9 очка за матч.

Євроліга (жінки)

Група А

11 тур, 23 січня

Фенербахче - Динамо 76:55

Нагадаємо, збірна України втратила позиції у рейтингу сили ФІБА.

Раніше, Ягупова потрапила до збірної тижня Євроліги.