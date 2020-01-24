Джерело - fbu.ua.
Фенербахче у матчі групового етапу Євроліги переміг російське Динамо з Курська – 76:55.
Про це повідомляє ФБУ.
Перемога дозволила турецькому клубу вийти у чвертьфінал турніру.
Капітан збірної України у матчі проти Динамо стала найрезультативнішою на майданчику. За 33 хвилин на майданчику вона набрала 24 очка, зробила 5 підбирань, 7 передач, 1 перехоплення.
Відзначимо, що Ягупова залишається найкращою в Євролізі за результативністю. Вона набирає в середньому 20,9 очка за матч.
Євроліга (жінки)
Група А
11 тур, 23 січня
Фенербахче - Динамо 76:55
Нагадаємо, збірна України втратила позиції у рейтингу сили ФІБА.
Раніше, Ягупова потрапила до збірної тижня Євроліги.