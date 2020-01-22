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Харківські Соколи сенсаційно розгромили Прометей у Суперлізі

Сьогодні 21:10 138 0
Харківські Соколи святкували другу перемогу у чемпіонаті
Харківські Соколи сенсаційно розгромили Прометей у Суперлізі
#Харківські Соколи, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи зустрічалися з Прометеєм.

Перша чверть була рівною за грою. А от другу чверть гості провалили, програвши з різницею у 16 очок. Далі господарі ще збільшили свою перевагу у рахунку. Це друга перемога для Харківських Соколів.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
22 січня

Харківські Соколи - Прометей 95:71 (16:18, 31:15, 23:17, 25:21)

Раніше, Прометей переграв Миколаїв. 

Нагадаємо, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи.

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