Харківські Соколи сенсаційно розгромили Прометей у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи зустрічалися з Прометеєм.
Перша чверть була рівною за грою. А от другу чверть гості провалили, програвши з різницею у 16 очок. Далі господарі ще збільшили свою перевагу у рахунку. Це друга перемога для Харківських Соколів.
Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
22 січня
Харківські Соколи - Прометей 95:71 (16:18, 31:15, 23:17, 25:21)
Раніше, Прометей переграв Миколаїв.
Нагадаємо, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи.