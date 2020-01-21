Михайлюк сподівається продовжити виступи за Детройт

Українець задоволений своїм перебуванням у теперішній команді

Джерело - ФБУ.

Захисник збірної України та Детройта Святослав Михайлюк сподівається продовжити виступи за теперішній клуб у НБА.

Про це він заявив в інтерв’ю freep.com.

"Розумію, що НБА – це бізнес. Рано чи пізно гравців обмінюють. Та я маю продовжувати свою справу, наполегливо працювати і, сподіваюся, залишитися в Детройті. Намагаюся демонструвати різнопланову гру в захисті та атаці", - зазначив Михайлюк.

Михайлюк виступає вже в другому сезоні НБА. Після чотирьох років у NCAA Лос-Анджелес Лейкерс обрав українця на драфті 2018 року. У лютому 2019 року Лейкерс обміняли Михайлюка в Детройт.

Раніше, Ліллард встановив історичне досягнення в НБА.