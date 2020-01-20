Визначено символічну п’ятірку та MVP тижня Суперліги Парі-Матч

Найціннішим гравцем туру визнано центрового Запоріжжя

Джерело - ФБУ.

Минулого тижня в Суперлізі Парі-Матч було зіграно чергові сім матчів регулярного чемпіонату, за підсумками яких визначено символічну п’ятірку.

Про це повідомляє ФБУ.

До збірної туру потрапили представники Прометея, Дніпра, Запоріжжя та два гравці Київ-Баскета - єдиної команди, яка минулого тижня здобула дві перемоги.

Марек Классен (Київ-Баскет, 2 матчі) - 16.0 очка, 8.5 передачі, 3.5 підбирання (РЕ 19.5)

Деон Едвін (Прометей, 1 матч) - 21 очко, 7 підбирань, 3 передачі (РЕ 25)

Джаред Террелл (Дніпро, 2 матчі) - 23.0 очка, 3,0 підбирання, 1.0 передачі (РЕ 21.0)

В’ячеслав Петров (Київ-Баскет, 2 матчі) - 14.5 очка, 7.5 підбирання, 5.0 передачі (РЕ 21.0)

Джервон Пресслі (Запоріжжя, 1 матч) - 23 очка, 13 підбирань, 3 блок-шота (РЕ 31)

Найціннішим гравцем туру визнано центрового Запоріжжя Джервона Пресслі, який вже у своїй першій домашній грі після повернення до лав бронзового призера Суперліги Парі-Матч став головним героєм у переможному матчі з Миколаєвом.

Раніше, Прометей переграв Миколаїв.

Нагадаємо, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи.